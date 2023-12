Em último vídeo, PC Siqueira falou sobre passar Natal sozinho: 'sem família ou amigos'

VEJA: Internautas resgatam vídeo de Pc Siqueira desejando um Feliz Natal “Solitário” para seus seguidores.



O influenciador sofria de depressão e em Março deste ano, havia sido encontrado desacordado em seu apartamento. Na ocasião, ele havia tentado tirar a própria vida. pic.twitter.com/MT8L6veSt7 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 28, 2023

PC Siqueira falou sobre passar o Natal e o Ano Novo sozinho, em seu último vídeo publicado no Instagram. O ex-apresentador e youtuber foi encontrado morto em seu apartamento nesta quarta-feira, 27, em São Paulo.

"Quero desejar um feliz Natal pra todo mundo aí, principalmente pras pessoas que como eu não vão comemorar ou vão passar como qualquer dia. Então feliz Natal solitário e feliz ano novo solitário pra você. Estamos juntos, nós não estamos sozinhos", disse.

Na legenda, ele acrescentou: "Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!". O vídeo foi publicado no dia 24 de dezembro, três dias antes da morte.

Já em seu último vídeo publicado no canal do YouTube "Maspoxavida", 7 dias atrás, Siqueira disse que acabou de terminar um relacionamento de mais de 1 ano e que não sabia o que fazer. "É claro que a vida que segue, mas fica a sensação do luto, sei lá, eu só sei que eu não quero ficar na 'bad' nesse término do relacionamento, eu já tive vários, sou especialista".

"Eu lembrei que tenho 37 anos e estou solteiro, quase na casa dos 40", completou depois. "Eu tenho que aprender a conseguir ficar sozinho. [...] Tenho muito vídeo pra gravar, muita live pra fazer", disse. Ele seguiu falando sobre o assunto e disse que sua casa estava uma zona e que não tem energia para limpar.

Depois, PC falou que estar com 37 anos é complicado, e fez uma comparação com a idade de famosos que faleceram aos 27. O apresentador também desabafou sobre o uso de drogas no passado, acrescentando que estava sóbrio atualmente.

"Fique longe disso, isso daí faz muito mal pra você. Acho que se não fossem drogas, bebida, eu estaria no lugar em que estou hoje", disse.

Ele prosseguiu falando sobre as dificuldades emocionais que ele passava e deu uma mensagem de esperança pra si mesmo. "Eu tenho que começar a me amar mais, que é uma coisa meio difícil. Eu acho que já é difícil pros outros me amarem, é algo que não tem acontecido nos últimos 37 anos. Esse lugar aqui não é um lugar bom [aponta para a cabeça]. Mas eu tenho que tornar um lugar bom. Tenho que limpar minha casa, limpar minha mente e seguir em frente".

"Como é que eu começo a me amar um pouco?", perguntou. "Comenta aí nesse vídeo como você acha que é a melhor forma de começar a se amar? Porque eu preciso e não sei como fazer isso. 37 anos nas costas e não sei como fazer isso. Me ajuda".