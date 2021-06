Em parceria com C&A, Juliette deve ganhar mais que triplo do prêmio do BBB

Fenômeno no Instagram, estando no topo das listas mundiais de engajamento, Juliette já assinou, até agora, contrato com as gigantes Avon, Americanas, Globoplay e L’Occitane au Brésil.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a paraibana deve ganhar cerca de R$ 5 milhões porque além do cachê fixo, ainda terá uma porcentagem pela venda das peças. Para a C&A, é a primeira vez que esse tipo de parceria acontece, o que mostra o poder publicitário de Juliette.

Apiós vencer o BBB 21, Juliette segue faturando milhões com contratos publicitários e agora foi divulgado quanto ela vai embolsar pela parceria com a C&A.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.