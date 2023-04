Em áudio vazado, empresário de Key dá detalhes sobre término com Gustavo

“Na segunda-feira você vai se pronunciar, você vai dizer para os fãs que você não quer, porque a Key te quer'", disse Gustavo, comentando sobre o que disse para Gustavo quando recebeu a notícia do fim do namoro. "Fui até ela, ela estava chorando, eu fui abraçá-la, ela não merecia passar por isso”, continuou.

"Pedia pra ele postar, ele não queria. Ela se sentia muito inferior. Aí, dentro do quarto, nessa conversa, ele disse que não queria mais, acabou. Isso no domingo e eu disse que na segunda-feira ele ia se pronunciar e falar para os fãs que ele não queria mais", iniciou o empresário.

Um áudio do empresário de Key Alves, Ricardo Almeida, vazou na internet nesta quinta-feira (6). Na gravação, o homem revela os bastidores do término do namoro da atleta com Gustavo.

OUÇA: Empresário de Key Alves fala como aconteceu o fim do relacionamento da ex-sister com Gustavo. #BBB23 pic.twitter.com/ZZGZCKGrY6

