Em áudio, mãe de Lexa dá sua opinião sobre MC Guimê

Darlin Ferratrry, mãe de Lexa, gravou um áudio para falar qual é a sua opinião em relação ao genro MC Guimê, em meio à crise no casamento dos dois após ele ser expulso do BBB23 por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

"Eu não posso falar pela minha filha ou pelo Guimê, mas posso falar por mim. Conheço a história deles há quase dez anos, e ele sempre foi maravilhoso com a minha filha. Respeitador, disciplinado, amoroso, paciente... Ele sempre foi um cara muito legal com a minha filha. Em tudo o que vi e vivi com eles, só vi amor ali. Por isso, eu peço que as pessoas deixem eles respirarem, sobretudo agora nesse momento.

Em relação ao Guimê, ele precisa do mínimo que o ser humano precisa quando erra. O mínimo do mínimo, que é um olhar de esperança. Quanto ao casamento deles, não tenho absolutamente nada a declarar: se vai, se não vai... Eu não sei. Sei que o que a minha filha disser, eu estou com ela.

Quanto ao Guimê, as portas da minha casa vão estar sempre abertas para ele. Não tenho absolutamente nada a julgar [a respeito dele]. Quem sou eu para julgar qualquer coisa ou atitude? Estou aqui para dar a mão, só isso e nada mais", finalizou.

A declaração foi feita em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Uol, que publicou uma matéria afirmando que Lexa deve anunciar em breve o fim do casamento com o cantor.exa já se declarou na noite de hoje (31) desmentindo a informação. Ela disse para os fãs só acreditarem quando sair de sua boca.