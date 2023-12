Eliezer expõe falsidade de Rodrigo Mussi com Gil do Vigor em encontro de ex-BBBs

Ao defender Viih Tube, Eliezer expôs que Rodrigo Mussi falou mal de Gil do Vigor após um encontro dos ex-BBBs. Ele relembrou que o ex-amigo ficou com raiva do economista por não conseguir gravar conteúdos que ele queria.

Eliezer contando que o Rodrigo Mussi falou mal do Gil do Vigor #Fantástico #Blaze #afazenda pic.twitter.com/bYO2CAoXYk

