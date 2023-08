Eliezer desabafa após filha ser chamada de obesa: 'Não é legal'

Em resposta, Eliezer apontou que é desagradável receber esses comentários sobre a filha de 4 meses. "Gente, entendo a curiosidade sobre peso da Lua e tudo bem sobre isso, mas é muito ruim pra mim e pra Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja 'doente', isso não é legal. Se coloquem no nosso lugar, alguém falando que sua filha ta obesa, com problema de tireoide, que ela vai ser obesa. Que isso gente, ela é um bebê de 4 meses e super saudável".

"Concordo plenamente, pelo tamanho dela. Se puxar a mãe vai ser baixinha e gordinha", criticou outra. "Ela não está acima do peso, mas está no limite, é importante fazer exames de tireoide pra avaliar", apontou uma terceira.

"A Lua está muito linda, mas ela não está acima do peso?", questionou uma internauta. "Não gente, a Lua é super saudável e todo mês nossa pediatra faz a curva de crescimento dela que é um parâmetro que temos para ver como está o desenvolvimento do bebê em relação ao corpo e mente".

Através dos Stories do Instagram, Eliezer abriu a ferramenta de receber perguntas para interagir com os seguidores. No entanto, já no primeiro momento ele recebeu criticas sobre o peso da filha.

