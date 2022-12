Edir Macedo é denunciado após fala homofóbica na RecordTV

"É especialmente perverso usar um dos maiores canais de TV do país, em horário nobre, durante uma das principais datas comemorativas do país, para propagar o ódio", afirmou.

"Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual, lésbica... Todo mundo nasce perfeito com sua inocência. O mundo, porém, faz as pessoas serem o que elas são, quando elas aderem ao mundo", afirmou o líder religioso.

Em um programa especial de Natal, o líder da Igreja Universal e dono da Record TV comparou gays com bandidos e afirmar que eles são "maus" por causa do fim da inocência na Terra.

Edir Macedo foi denunciado em uma queixa-crime no Ministério Público do Rio de Janeiro pela Aliança Nacional LGBTI+ nesta segunda-feira (26), após uma fala homofóbica em rede nacional, na véspera de Natal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.