'É a nossa melhor fase', diz Titi Müller em vídeo sobre divórcio de Tomás Bertoni

“A gente tá muito bem, sei lá, eu to muito feliz. É bizarro falar né? Eu to feliz e separando, parece até uma blasfêmia, mas acho que serve pra gente repensar o modo que a gente construiu e introjetou tanta coisa sobre o que é o casamento e até o patriarcado. Isso abre questões para milhões de outras gavetas que podem ser abertas”.

Titi também pediu que internautas não fiquem comentando coisas do tipo “não acredito mais no amor” porque algum casal famoso se separou, porque às vezes isso faz mal a quem já está em uma situação ruim. “Não projetem esse ideal em nós”. “O Instagram é um recorte, nós estávamos realmente felizes em todos aqueles momentos, mas o Instagram é um recorte e a vida é um B.O. louco, e a gente não vai… Eu não pego um celular pra fazer stories quando o bicho pega. A gente não quer registrar, a gente quer muitas vezes deletar da nossa cabeça”, afirmou.

Titi Muller abriu o coração em um vídeo falando sobre o divórcio de Tomás Bertoni, após dar a informação em entrevista à revista TPM. Os dois, que se conheceram em 2017, se casaram em 2019 e têm juntos o filho Benjamin, de 1 ano. No vídeo, a apresentadora conta que não quer ser influenciadora de divórcio mas mostra que está aliviada com a separação, e que o ex-casal agora está na sua “melhor fase”, se dando muito bem.

