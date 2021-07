Dusty Hill, baixista do ZZ Top, morre aos 72 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O baixista de longa data do grupo americano ZZ Top, Dusty Hill, morreu nesta quarta (28) na casa dele, no Texas (EUA). A causa da morte não foi revelada, informou o TMZ.

Os companheiros de música, o guitarrista Billy Gibbons e o baterista Frank Beard, lamentaram a morte em um comunicado.

"Estamos tristes com a notícia de que nosso compadre, Dusty Hill, faleceu enquanto dormia em sua casa em Houston. Nós, junto com legiões de fãs do ZZ Top em todo o mundo, sentiremos falta de sua presença constante, sua boa natureza e compromisso duradouro em fornecer aquela base monumental para o Top'", disseram.

Segundo o TMZ, não está claro se a morte de Dusty, que ao lado de Gibbons marcou o rock com sua barba gigantesca, está de alguma forma relacionada a uma questão de saúde recente.

Semana passada, o grupo anunciou que uma lesão no quadril obrigou o baixista a abandonar uma série de shows nos EUA.

Dusty é um dos membros fundadores originais do ZZ Top, sendo o baixista principal e vocalista secundário desde que a banda de rock foi lançada em 1969.

Entre os maiores hits do trio estão "Gimme All Your Lovin'", "La Grange", "Sharp Dressed Man" e "Jesus Left Chicago".