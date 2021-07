Dublador do Salsicha morre 3 dias após melhor amigo Orlando Drummond, voz de Scooby-Doo

Somente em 2021, o Brasil se despediu de cinco dubladores. Em 20/04, Ana Lucia Menezes, que dava voz à Peppa Pig, morreu aos 45 anos, vítima de um AVC. Uma semana depois, Iara Riça, que emprestava voz a Arlequina, partiu pela mesma causa, aos 56 anos. Em 16 de junho, Mariana Mirabetti, que dava voz a Entoma Zeta, do anime Overlord, foi vítima da Covid-19 com apenas 39 anos. A partida de Orlando Drummond aconteceu no 27/07, aos 101 anos, e três dias depois se foi junto o melhor amigo, Mario Monjardim.

Diretor de animações em um dos principais estúdios de dublagem do Brasil, a Herbert Richers, Mário teve cinco filhos, entre eles o diretor de dublagem Júlio Monjardim. A neta, Giulia Monjardim, também seguiu a profissão do avô, sendo dubladora de “Os Padrinhos Mágicos”, além de ter cantado em animações da Disney.

Além da profissão de dublador e de serem melhores amigos, os dois tinham em comum a dublagem de "Scooby-Doo". Orlando Drummond dava voz ao cachorro protagonista do desenho, enquanto Mário dublava Salsicha, o dono do cão.

A partida do dublador Mário Monjardim, na sexta-feira (30), de 86 anos, devido a sequelas de um AVC, aconteceu apenas três dias após a morte do seu melhor amigo, Orlando Drummond, de 101.

