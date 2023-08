Drauzio Varella se arrepende de abraço em detenta: 'Erro foi meu'

Drauzio alega que não sabia qual crime Suzy tinha cometido. "O erro foi meu, totalmente meu (...) Eu trabalho em cadeia há mais de 30 anos e nunca na minha vida eu abracei um preso. Não faz parte do relacionamento que eu tenho com eles".

"Eu me comovi com aquela pessoa que me olhou de um jeito tão desprotegido, tão triste, que me deu vontade de dar um abraço nela, que não fazia parte do script nenhum, nem caberia", relembrou, em entrevista ao Splash UOL.

