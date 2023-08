Guitarrista do Cine é internado para tratar câncer

O guitarrista da banda Cine, Danilo Valbusa, de 35 anos, foi internado para mais uma fase do tratamento contra o câncer na tireoide.

O músico revelou há quatro meses que foi diagnosticado com o carcinoma papilífero, descoberto ao fazer um checkup geral, depois de passar cinco anos sem fazer exames.

No dia 31 de maio, Danilo realizou a cirurgia de retirada da tireóide junto com o nódulo maligno. O músico registrou nesta terça-feira (1) a sua entrada no hospital para seguir para a nova fase do tratamento. "Registro do dia (hoje) que eu virei um X-men radioativo! Internado e isolado no hospital essa semana para o tratamento com iodo radioativo! F*da-se câncer", escreveu.

Na última semana, o Cine anunciou o retorno do grupo com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, marcados para os dias 28 de outubro e 4 de novembro.