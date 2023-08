Leo Dias rasga o verbo contra Fernando Zor: 'quem quer saber da tua vida?'

Leo Dias rasgou o verbo contra Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, nesta terça-feira (01), ao vivo durante o programa Fofocalizando. Tudo começou quando o jornalista contou que o cantor engatou um novo romance, no entanto, Fernando não gostou nada da exposição e detonou o jornalista chegando a dizer que ele foi pago para dar a notícia.

