Drake perde milhões em aposta no Barcelona e Rodrygo 'provoca' após vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Barcelona para o Real Madrid, neste domingo (16), no Santiago Bernabéu não trouxe boas notícias para o bolso do cantor Drake. Isso porque o artista realizou uma aposta múltipla nas vitórias de Arsenal, que fez sua parte ao vencer o Leeds United por 1 a 0, e Barcelona, que perdeu para o maior rival na Espanha. Drake apostou cerca de R$ 4,4 milhões neste domingo.

Finalizado mais cedo, o jogo do Arsenal manteve viva a aposta do artista. Caso o Barcelona vencesse o Real Madrid fora de casa, ele faturaria R$ 20,7 milhões.

Embora complicada, a aposta nos culés teve um bom motivo. O Barcelona entrou, em ação comercial com a patrocinador master e dona dos naming rights do Camp Nou, a marca Spotify, com camisa em referência a marca batida por Drake no aplicativo musical.

Na plataforma, o artista ultrapassou 50 bilhões de streams. Portanto, ao invés do tradicional logo do Spotify na camisa, o time do Barcelona usou camisa com a coruja da "Ovo", marca de Drake, no "El Clásico".

No entanto, o time de Carlo Ancelotti não deu espaço para a equipe de Xavi Hernandéz e venceu por 3 a 1. Benzema, Valverde e Rodrygo, de pênalti, marcaram para os merengues. Ferran Torres diminuiu para o time blaugrana.

Após a vitória do líder do Espanhol, Rodrygo, que marcou o último tento madridista, ainda tirou onda com Drake, ao publicar nas redes sociais uma referência a uma música do rapper, 'God's Plan', em português, plano de Deus.