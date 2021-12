DJ Marlboro acusa Ludmilla de plágio e cantora reage: 'me convidava pra casa dele'

A equipe da funkeira disse que ela tomou conhecimento do caso pela imprensa e que os advogados já foram acionados, em nota enviada ao G1. Eles disseram ainda que a artista recebeu o processo com surpresa, já que o DJ Marlboro fez contato com a equipe para convidar a cantora para ir na casa dele, mas por conta da agenda Ludmilla ainda não tinha conseguido ir.

Segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a ação diz que 'Vem amor', de Ludmilla, é um plágio da música 'Essa é minha tara', do DJ, os MCs Quebra Tudo e Vanessa.

Ludmilla recebeu com surpresa o processo por plágio da empresa Link Records Produções e Entretenimento, do DJ Marlboro, o qual pede indenização por dano moral e direito de imagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.