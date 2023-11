Diretor da Record é demitido 11 meses após apresentadora denunciar assédio

Thiago Feitosa, um dos principais executivos do Jornalismo da Record TV, foi demitido pela emissora nesta quinta-feira (30) após 14 anos e meio. A demissão ocorre 11 meses depois de ter sido denunciado por assédio sexual pela apresentadora Rhiza Castro.

Vítima foi demitida ao denunciar ---- Rhiza foi demitida pela emissora dois dias após fazer a denúncia ao departamento de Recursos Humanos da Record, e trouxe o caso à tona recentemente.

Thiago Feitosa é casado com a também jornalista Fabiana Oliveira, ex-apresentadora do A Fazenda News e atualmente repórter especial da Record no Fala Brasil e no Domingo Espetacular. Fabiana está atualmente de licença-maternidade.

Segundo o Notícias da TV, a emissora do bispo Edir Macedo vem tentando mostrar reação após ficar com a fama de que tolera assédio, depois de vários casos terem sido denunciados.

Outro exemplo da mudança de postura da Record é a demissão do próprio diretor de RH, Márcio Santos, nesta segunda-feira (27). Ele foi acusado de assediar um produtor, e de abafar alguns casos de assédio após vítimas terem denunciado a ele no RH.

Segundo a revista Piauí, a Record foi condenada a indenizar Rhiza por assédio moral e sexual, em decisão de primeira instância da Justiça Trabalhista. O ex-chefe também enfrentou uma queixa criminal, mas fez um acordo com o Ministério Público, pagando R$ 26 mil em multa e sustando o caso, evitando um eventual processo criminal.

Relembre o desabafo da jornalista Rhiza Castro sobre o assédio do diretor Thiago Feitosa: "Sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. No final, eu sofri retaliações porque, obviamente, não cedi… Eu não aguentava mais e decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Eu até sabia que isso [a demissão] poderia acontecer, mas eu realmente tinha esperança de que a empresa fosse séria e que zelasse pelo bem-estar dos colaboradores".