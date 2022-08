Demitida grávida, bailarina do Faustão é recontratada após decisão da Justiça

Na ação, a bailarina afirma que foi ludibriada ao ser convidada a trabalhar na Band após ter sido bailarina do ‘Domingão do Faustão’ por cinco anos na Globo.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Gabriela estou na Justiça com pedido de tutela de urgência e comprovou que estava grávida quando foi demitida em maio.

A Band vai ter que recontratar a bailarina Gabriela Baltazar, do Faustão na Band, após decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, na última quarta-feira (17).

