Deborah Secco pode integrar grupo camarote do BBB21

Depois de ter descartado o nome de Luana Piovani para o BBB21, Boninho parece estar de olho em outra atriz para integrar o grupo camarote. De acordo com o jornal Extra, o diretor do reality mira em Deborah Secco.

A atriz global, inclusive, já declarou ser fã do programa. No BBB8, ela participou 24 horas na casa mais vigiada do Brasil, almoçou e até dormiu com os participantes.

Ainda segundo a publicação, fontes informaram que Deborah seria o nome principal do grupo camarote. Porém a atriz tem viagem marcada com a família, por conta disso é possível que ela entre depois, em uma das dinâmicas pensadas para a nova edição.