Bia Feres anuncia gravidez com vídeo divertido ao lado da irmã Branca

Na cena, Branca dubla o seguinte áudio: "Adivinha quem vai estar menstruada no Natal? Eu, né fofa? Porque a senhora está grávida". Logo depois a loira mostra a irmã já com a barriguinha saliente, o que deixou os internautas surpresos.

As gêmeas do nado aproveitaram ainda para desmentir os boatos de que estariam cotadas para o BBB21. "Acabou o segredooooo! Agora vocês vão poder dar aquela espiadinhaaaa! haha #VemBB em 2021! Muitos rumores de que estaríamos na casa mais vigiada do Brasil, mas a casa que realmente não vamos conseguir tirar os olhos em 2021 é essa aqui. Bia está grávida!", escreveram no perfil oficial das gêmeas.

"Mau e eu estamos muito felizes, a Branca também. Minha família inteira. Neste ano tão diferente, um ano de muitas perdas, de muita reflexão, a gente ganhou o melhor presente das nossas vidas", contou Bia em entrevista à Quem.

Ela disse ainda que descobriu a gravidez quando estava em isolamento após testar positivo para o novo coronavírus. "Na minha segunda semana de isolamento, minha menstruação atrasou e eu achei que era porque estava doente. Atrasou cinco dias, no sétimo a gente comprou o exame. Fiz o teste, deu positivo e foi só alegria", relatou.