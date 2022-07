Datena é internado em hospital de São Paulo

"Quero dar o meu depoimento pessoal: mesmo com quatro doses da vacina e usando a máscara sempre, não escapei da doença. Não brinquem com isso! Usem a máscara e tomem a vacina”, acrescentou.

"Internado ontem, diagnosticado hoje com covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, com os melhores médicos. Entre eles estão meus irmãos Khalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a este tipo de saúde”, escreveu o apresentador nas redes sociais.

O apresentador Datena está internado desde sábado (9) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com covid-19.

