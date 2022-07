Ator Humberto Martins relembra perrengue ao usar viagra: 'ia explodir'

"Eu tinha uma namorada, uma das gatas que eu saia, naquela época eu era bastante namorador... E você não ganha ninguém, você sente o sinal verde da mulher. O homem que acha que ganha alguém é um idiota. Você percebe e ok... Se não for é um idiota, otário que não percebeu a coisa. Hoje não existe mais nada disso, hoje estou tranquilão, aposentado", finalizou.

O ator Humberto Martins, 61 anos, relembrou o perrengue que passou com o uso de viagra, medicamento para ajudar na ereção. Ao participar do podcast ‘Papagaio Falante’, o artista contou que o remédio provocou fortes dores de cabeça.

