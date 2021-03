Dani Calabresa processa Marcius Melhem após divulgação de mensagens

Dani Calabresa registrou uma queixa criminal contra Marcius Melhem após o ex-chefe de humor da Globo divulgar uma troca de mensagens com ela no WhatsApp. O processo é por “perturbação da tranquilidade” e “divulgação de segredo”, o primeiro previsto como contravenção penal e o segundo previsto como crime no Artigo 153 do Código Penal. Segundo o site Notícias da TV, a ação corre em segredo de Justiça, em São Paulo.

Melhem processa na área cível Dani Calabresa por danos morais, após a humorista denunciá-lo por assédio sexual. O ex-global expôs a troca de mensagens com Dani no intuito de provar que eles mantinham uma relação amigável e que não teria cometido assédio contra ela. Ele alega que Dani está se “vingando” por conta de um projeto do qual foi deixada de fora.

Além de Dani Calabresa, outras atrizes denunciaram o humorista por assédio sexual e moral, com acusações de agarrar à força, envio de mensagens de teor sexualaté ambiente tóxico de trabalho. Os casos também têm testemunhas.

Em entrevista nesta semana, Dani falou em entrevista ao Saia Justa, do GNT, que hesitou em denunciar por medo de ser boicotada no trabalho, e disse ainda que nada justifica assédio. "A gente tenta negar pra gente mesma, fingir que está normal. Assédio é tão assustador que a gente tenta fingir que aquilo que tá acontecendo é normal. Você segue como consegue, tentando ser legal pra mostrar: 'Ó, tá tudo bem, nao tô brava não'. Demonstrando uma gratidão excessiva pra não sofrer boicote. Só que chega uma hora que isso começa a fazer tão mal que você tem que arrebentar a tampa desse caldeirão e se salvar. Nada autoriza assédio, nenhuma brincadeira, nenhuma mensagem. Ninguém tem direito de forçar contato físico com ninguém, é preciso permissão".