Cantor sertanejo Edson, dupla de Hudson, é internado com Covid-19

O sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, está internado com Covid-19, em um hospital de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada, neste sábado (06), no perfil oficial da dupla no instagram.

"O sertanejo @edsonsertanejo vem reagindo bem ao tratamento contra o Covid-19. O cantor ainda permanece sob os cuidados da equipe médica do hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, porém, já com avanços significativos na sua recuperação até o exato momento. @hudsoncadorini tem conversado pelo telefone diariamente com o irmão e está confiante: “Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho", dizia o post.

O quadro de saúde do cantor é estável e está evoluindo positivamente, no entanto, ele segue internado, sem previsão de alta.