Críticas dos EUA ao posicionamento de Lula, denúncia da PGR contra Sergio Moro e outras notícias do dia

Suspeito de vazar fotos de Marília Mendonça é preso pela Polícia Civil do DF. Homem de 22 anos teria usado Twitter para divulgar imagens do corpo da artista, morta em um acidente de avião há dois anos.

MST invade fazendas, sedes do Incra e área da Embrapa em ações do abril vermelho. Ações começaram neste sábado (15) e fazem parte da chamada Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária.

Michelle Bolsonaro ironiza Lula e Janja e defende CPI sobre móveis do Alvorada. Ex-primeira-dama rebate acusação sobre sumiço de mobília e diz que está tudo no depósito da Presidência.

