Cristiano Ronaldo recomenda beber água e faz Coca-Cola perder R$ 13 bilhões

A Coca-Cola é a patrocinadora da Eurocopa, e logo depois da ação de CR7, as ações da gigante dos refrigerantes fechou a segunda-feira em baixa. O valor de mercado da empresa passou a ficar US$ 2,63 bilhões abaixo do que marcava naquele dia.

Na coletiva de imprensa da seleção de Portugal hoje, Cristiano Ronaldo se incomodou com duas garrafas de Coca na frente dele. São patrocinadores. Ele retirou as duas garrafas, pegou uma de água e disse: 'bebam água. Não Coca-Cola.' Portugal estreia amanhã, 13h, contra a Hungria pic.twitter.com/nyWuHT5Bic

