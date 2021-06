Meghan Markle participará da inauguração da estátua de Diana

Diana, a primeira esposa do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, morreu quando a limusine que transportava ela e seu namorado, Dodi al-Fayed, bateu em um túnel de Paris em agosto de 1997. William tinha 15 anos e Harry 12 na época.

Em 2017, os príncipes William e Harry disseram que encomendaram uma estátua em homenagem à mãe, que morreu em um acidente de carro em Paris há mais de 20 anos, para ser colocada do lado de fora da residência oficial do irmão mais velho em Londres, o Palácio de Kensington.

Uma fonte disse ao jornal que Meghan e Harry sabem que o evento será dominado pelo príncipe William, Kate Middleton e seus filhos, que chamam o Palácio de Kesington. Eles têm trabalhado para que todo o evento seja perfeito. "O dia não será apenas sobre homenagear Diana no que teria sido seu 60º aniversário, mas também uma oportunidade para William se apropriar do legado de sua mãe".

A estátua da princesa será inaugurada no Sunken Garden do palácio. O restante da família real britânica também estará presente ao evento e Meghan sabe que será difícil para o marido, que foi "desprezado pelos parentes" durante o funeral do avô, o príncipe Philip.

