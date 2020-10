Com seios à mostra, Luisa Sonza mostra bumbum gigantesco de fio-dental mini

Luisa Sonza encerrou sua passagem pelo México com estilo. A cantora de 22 anos, que estava no país para uma possível parceria com a atriz e cantora Danna Paola, da série Elite (Netflix), posou com o bumbum em destaque no Instagram, nesta terça-feira (6).

Usando um fio-dental, Luísa apareceu sem sutiã e com um chapeu mexicano nas imagens. "Bye, México!", escreveu.

Os comentários foram os mais criativos: "Bendito seja o petróleo do qual extraíram o diesel que abasteceu o caminhão que levou o concreto para construir o hospital que você nasceu! MARAVILHOSA", escreveu um fã. "Paga meu cardiologista", exagerou outro. "P**** Luísa, avisa antes! Eu tô no hospital pq a bala atravessou meu coração", brincou uma terceira fã.