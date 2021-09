Com salário de R$ 500 mil, Sikêra critica grevistas da RedeTV e insinua demissões

Segundo o colunista Maurício Stycer, do Uol, a declaração foi vista como ameaça de demissão aos grevistas, que reivindicam reajuste salarial. “É um caso de assédio moral coletivo. Todos nós sabemos que 'CPF cancelado' é uma gíria de miliciano para pessoa morta. O que ele quer dizer com isso?”, questionou o diretor do sindicato dos radialistas e funcionário da emissora, Hegberto Paschoa Balboni.

