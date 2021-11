Com holograma de Kevin, Deolane estreia como cantora no 'Baile da Doutora' e divide opiniões

Teve um holograma do MC Kevin no Baile da Doutora pic.twitter.com/NjnJcaaSQS

No ao vivo, sem a ajuda do autotune, a situação ficou ainda mais em evidência, com a falta de fôlego da advogada. Confira a apresentação:

Deolane Bezerra, conhecida como Doutora, fez sua estreia como cantora e DJ no Baile da Doutora, em uma festa altamente produzida e realizada em São Paulo na noite do sábado, com direito a homenagem a MC Kevin, seu noivo falecido há 6 meses.

