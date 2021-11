Um Lugar Ao Sol: Bárbara descobre filho ‘bastardo’ de Renato após perder filho no parto

Ao fazer um teste de DNA no menino, o resultado dará negativo. Afinal de contas, Christian não é o pai do garoto. Ao final, Bárbara vai pedir desculpas.

Bárbara vai surtar e não vai aceitar as explicações do marido. Ela vai, ainda, pedir que Santiago demita o empresário da Redentor.

Mas Nicole (Ana Baird) vai escutar a conversa e contar tudo para Rebeca (Andréia Beltrão), que vai passar a novidade ao marido, Túlio (Daniel Dantas), que baterá com a língua nos dentes durante o jantar da família, anunciando que Christian/Renato tem um filho fora do casamento.

Sabendo que Bárbara está desolada com a perda do bebê, Christian vai pedir um tempo para contar a situação à esposa. Mas Maria Fernanda, já louca para revelar a verdade, decide visitar Bárbara para assustar o “ex”.

Maria Fernanda (Fernanda Nobre) vai aparecer de surpresa no trabalho de Christian/Renato, e revelará que tem um filho de quatro anos, Luc, com o gêmeo playboy.

Em depressão após perder o filho no parto, Bárbara (Alinne Moraes), vai descobrir que Renato (Cauã Reymond) teve um filho com outra mulher.

