Com Covid, Cristiano Ronaldo detona teste: 'PCR é uma merd*'

O jogador Cristiano Ronaldo se pronunciou pela primeira vez ao testar novamente positivo para Covid-19. Em seu perfil do Instagram ele comentou sobre seu estado de saúde e ainda detonou o PCR (teste) do vírus.

"Me sentindo bem e saudável", escreveu ele. E depois disparou: “O (teste) PCR é uma merda'. O craque não vai poder jogar hoje (28) pela Champions League.

A primeira vez que o jogador testou positivo para a doença foi em 13 de outubro. Ele estava assintomático e em isolamento social, segundo a Federação Portuguesa de Futebol.

Recentemente o ministro do esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou que o craque está sendo investigado por quebra de protocolos sanitários, quando se juntou à seleção portuguesa no começo do mês.