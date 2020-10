Cristiano Ronaldo é investigado por quebra de protocolo sanitário

O ministro do esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, voltou a criticar Cristiano Ronaldo e dizer que ele está sendo investigado por quebra de protocolos sanitários, quando se juntou à seleção portuguesa no começo de outubro. A informação é do Globo Esporte.



O CR7 foi diagnosticado com Covid-19 e aguarda novos resultados dos exames. "Cristiano Ronaldo não respeitou o protocolo e está acontecendo uma investigação da Procuradoria de Turim para provar isso. Foi um episódio desagradável. O vírus no ensinou que ninguém está imune. É evidente que todas as pessoas tentam respeitar as regras e os protocolos, mas a única solução passa por ficar em casa", disse Spadafora à emissora RAI.

Juventus e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (28).