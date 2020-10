Pela 2ª vez, Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19

O craque da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo testou positivo pela 2ª vez para a Covid-19 e vai ficar de fora do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira (28).

CR7 fez o teste PCR, protocolo da Uefa que exige a realização do exame uma semana antes de um confronto para poder participar. Conforme o site IG, a Juventus deve solicitar da Uefa a realização de um novo exame 48 horas antes da partida contra o Barça.

Cristiano Ronaldo está isolado, seguindo as medidas de segurança para evitar a proliferação do vírus. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 13 de outubro.