Com classificação do Internacional, Libertadores define times das oitavas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu do Universidad Católica por 2 a 1, no Chile, nesta quinta-feira (22), mas se tornou o sexto e último time brasileiro a garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O resultado deixou a equipe na vice-liderança do Grupo E, com 8 pontos, 3 atrás do arquirrival Grêmio, que jogou no mesmo horário contra o América de Cali, em sua arena, e empatou em 1 a 1.

Athletico, Flamengo, Palmeiras e Santos são as outras equipes brasileiras classificadas para o mata-mata da principal competição do continente sulamericano.

Dos oito times do Brasil nesta edição, Corinthians e São Paulo decepcionaram, eliminados na segunda etapa preliminar e fase de grupos, respectivamente.

O futuro dos clubes do país na competição será conhecido nesta sexta-feira (23), a partir das 12h (de Brasília).

O chaveamento das oitavas de final terá os primeiros colocados da fase de grupos enfrentando os segundos, com a vantagem de decidir o confronto de volta em casa. A regra do gol fora passa a valer já nesta etapa.

Por ter conseguido a melhor campanha das chaves, o Palmeiras terá o benefício de jogar a segunda partida do mata-mata em seus domínios até as semifinais. A final será realizada em jogo único, no Maracanã.

Veja os classificados de cada um dos oito grupos da Libertadores:

Grupo A

1º Flamengo

2º Independiente del Valle (EQU)

Grupo B

1º Palmeiras

2º Guaraní (PAR)

Grupo C

1º Jorge Wilstermann (BOL)

2º Athletico

Grupo D

1º River Plate (ARG)

2º LDU (EQU)

Grupo E

1º Grêmio

2º Internacional

Grupo F

1º Nacional (URU)

2º Racing (ARG)

Grupo G

1º Santos

2º Delfín (EQU)

Grupo H

1º Boca Juniors (ARG)

2º Caracas (VEN)