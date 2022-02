Clipe de Luísa Sonza e Ludmilla é retirado do ar no YouTube após boicote de haters

O clipe “Café da Manhã”, de Luísa Sonza com Ludmilla, saiu do ar no YouTube após ser boicotado e denunciado por haters, nesta quarta-feira (9).

Após o vídeo voltar ao ar, a cantora, que já foi alvo do boicote em outras ocasiões, pediu aos fãs que assistam ainda mais ao vídeo para driblar os haters. “Como vocês viram o clipe tinha saído do ar por denúncias e isso prejudica muito o alcance dele então Please [por favor] assistam o dobro agora”, escreveu.

A cantora passou a ser atacada novamente após ter publicado no último domingo (6) um vídeo de uma apresentação ousada em um show, em que faz uma dança sensual de fio-dental.