Claudia Raia fala sobre gravidez aos 55 anos: ‘estava na menopausa’

“Fiz o tratamento de cinco semanas de estrogênio, que são vários hormônios, realmente é pesado. Eu disse: eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. O que aconteceu é que os embriões não se formaram (…) Olhei para Deus falei: ‘Ok, já entendi. Não era para ser’, contou à repórter Renata Ceribelli.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.