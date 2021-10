Claudia Leitte, Marcelo Falcão e Xanddy comandam festival brasileiro nos EUA

FOLHAPRESS - Claudia Leitte, Marcelo Falcão e Xanddy são alguns dos principais nomes da primeira edição do Abracadabra Festival, um evento de música brasileira no Alabam (EUA). Com três dias de duração (5, 6 e 7 de novembro), a programação leva à cidade litorânea de Gulf Shores ainda Araketu, Luka e o DJ Zé Pretim.

A ideia é celebrar a música e a gastronomia brasileiras em uma região que foge dos pontos americanos mais conhecidos. Para reforçar a brasilidade e o clima de Carnaval fora de época bateria de escola de samba também está entre as atrações.

A iniciativa é fruto de parceria entre a agência Fábrica, os empresários Tiago e Dani Mota e Shaul Zislin, responsável, desde 2013, pelo Hangout Music Fest, um dos maiores festivais de música da região, que já reuniu nomes como Red Hot Chili Peppers , Lana Del Rey, Stevie Wonder e Foo Fighters.

“Está no DNA da Fábrica levar a cultura nacional para fora, proporcionar esta experiência tanto para estrangeiros quanto para brasileiros saudosos do país”, diz Renan Coelho, diretor-executivo da Fábrica, que conta já ter feitos eventos na Austrália, na Rússia, em Portugal e no Uruguai.

O diretor de finanças e novos negócios da agência Fábrica, Thiago Henriques, ressalta a beleza natural do Alabama.

“Escolhemos o Alabama por ser um destino com uma beleza exuberante, mas ainda pouco conhecido entre os brasileiros”, afirma o executivo, sócio também do festival. “É um estado que fica situado no Golfo do México, mar do Caribe, uma cidade muito charmosa, onde já acontece um festival de proporções gigantes.”

Abracadabra Festival 2021

Quando: 5, 6 e 7 de novembro

Onde: The Hangout, 101 E Beach Boulevard, Gulf Shores, Alabama, Estados Unidos

Quanto: US$ 170 a US$ 750

Mais informação: evenbrite.com