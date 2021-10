Brandon Lee e Vic Morrow: Conheça casos de mortes em set de filmagens

A tragédia envolvendo Alec Baldwin e a diretora Halyna Hutchins, que acabou sendo morta por ele no set de filmagens do filme ‘Rust”, não é o primeiro caso de acidentes fatais durante gravações cinematográficas.

Além de Halyna, o diretor do filme, Joel Souza, 48, também ficou ferido após ser atingido por uma arma manuseada pelo ator.

Conheça casos de mortes em set de filmagens

O caso mais conhecido é o do ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Ele levou um tiro na barriga durante uma cena do filme “O Corvo” e morreu em 1993. A arma deveria estar carregada com bala de festim, mas havia duas balas na pistola.

O tiro foi disparado pelo ator Michael Massee durante as filmagens.

Vic Morrow

O ator Vic Morrow morreu decapitado durante as gravações de ‘No Limite da Realidade’, em 1982. Além dele, dois atores mirins de 6 e 7 anos também morreram.

Conway Wickliffe

Conway Wickliffe morre aos 41 anos durante as gravações do filme “Batman - O Cavaleiro das Trevas” em 2008. Ele estava no banco de trás de um carro que bateu em uma árvore durante as filmagens.

Justin Carter

O cantor country Justin Carter morreu durante a gravação de um clipe em 2019. Ele tirou a arma de seu bolso e atirou em si mesmo. O disparo atingiu o olho do cantor que morreu aos 35 anos.

John Bernecker

O dublê John Berneck morreu em 2017 ao cair de uma altura de 9 metros no chão durante as gravações da série ‘The Walking Dead’ em 2017.

O dublê famoso participou de grandes produções como Pantera Negra e Jogos Vorazes: A Esperança.

Joi ‘SJ’Harris

A dublê Foi ‘SJ’ Harris morreu durante a filmagem de “Deadpool 2” quando perdeu o controle da motocicleta e bateu em uma janela de vidro.

David Ritchie

David Ritchie morreu enquanto trabalhava no cenário de “Jumper” em 2008. Na ocasião, um enorme bloco de areia terra e gelo atingiu a equipe.

Kun Lieu

O dublê do filme ‘Mercenários 2’, Kuhn Lieu, morreu durante uma cena de explosão em 2012.