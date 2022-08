Claudia Jimenez foi desenganada por médicos ao descobrir câncer, mas viveu por mais 35 anos

Aos 28 anos, a atriz e humorista foi a uma consulta médica para curar uma tosse persistente e após exames, descobriu que tinha um tumor maligno no mediastino, atrás do coração. Ela chegou a ser desenganada, mas conseguiu curar o câncer após sessões de radioterapia.

Claudia Jimenez, que morreu neste sábado (20) aos 63 anos com causa de morte ainda não divulgada, viveu além das expectativas dos médicos na época em que descobriu um câncer no tórax, em 1986.

