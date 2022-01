Cintia Dicker vai dividir guarda dos filhos de Pedro Scooby com Luana Piovani

Luana Piovani não foi avisada por Pedro Scooby, pai dos seus três filhos, que ele iria se confinar no Big Brother Brasil 2022, mas o surfista de ondas gigantes deixou tudo organizado com a atual esposa, Cintia Dicker. A top model de 35 anos contou no Instagram que vai ficar responsável pelas crianças nos dias que cabiam a Pedro da guarda compartilhada com a ex, e que Luana aceitou. “Depois que foi confirmado que o Pedro iria (para o programa). Ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo”, afirmou ela, ao ser questionada por seguidores sobre o assunto. Luana Piovani mora em Portugal com os três filhos. Em 2020, Cintia fechou seu apartamento em Nova York, se casou com Pedro Scooby e se mudou para Portugal com o amado, para ele ficar mais próximo dos filhos.

