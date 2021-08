Christiane Torloni fala de Faustão na Globo e quebra protocolo ao vivo

Depois que Faustão decidiu deixar a Globo e ir para a Band, a emissora pegou todos de surpresa e antecipou o fim do contrato com o veterano, justamente para evitar o clima de despedida que se estenderia até o final do ano.

Mas Christiane Torloni quebrou o protocolo e acabou exaltando o ex-apresentador do Domingão, afirmando que só participou do “Super Dança dos Famosos” atual para homenageá-lo.

"Esse ano eu estava dançando novamente pela floresta amazônica, mas um pouco mais leve. Era uma grande homenagem que estávamos fazendo pela despedida do nosso querido Fausto. A proposta era outra. Estava mais leve, apesar da pandemia. E saindo de um isolamento de mais de um ano e meio. Foi muito bacana voltar a dançar", disse ela em conversa com Fernanda Gentil ao vivo no "Se Joga" especial pelo "Criança Esperança".

Torloni fez a comparação com a outra ocasião em que participou da Dança dos Famosos, e ganhou a competição. Dessa vez, não havia mais a pressão de ganhar, mas apenas a leveza para prestigiar o apresentador: "Era uma homenagem mesmo ao Fausto o retorno de vocês para essa competição", disse.

Atualmente, Tiago Leifert comanda os domingos até a transição de Luciano Huck, que ficará definitivamente no horário. O marido de Angélica será substituído por Marcos Mion num novo formato do Caldeirão.

Já Faustão estreia na band em 2022.