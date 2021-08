Cantor Jão confirma bissexualidade: 'Nunca foi uma questão para mim'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jão, 26, falou abertamente sobre sua bissexualidade durante participação no programa Prazer, Luísa, apresentado por Luísa Sonza, 23, no canal pago Multishow. A confirmação de sua orientação, que sempre foi alvo de especulação do público, veio durante uma pergunta da colega sobre como ele lida com rótulos.

"Acho que as pessoas subestimam um pouco a minha inteligência e a forma como eu me posiciono", afirmou. "Dizem que eu tenho medo de falar sobre minha sexualidade, mas isso nunca foi uma questão para mim."

'Minha sexualidade nunca foi uma questão pra mim. Todo mundo sabe que eu já namorei meninos, que eu já namorei meninas. Isso tá no meu primeiro disco. Isso não é um tabu, é a minha vida e só'



Que orgulho do @jaoromania #PrazerLuísa



LUÍSA E JÃO pic.twitter.com/LiAe9KYcOA — Multishow (@multishow) August 21, 2021

"Todo mundo sabe que já namorei meninos", afirmou. "Todo mundo sabe que já namorei meninas. Talvez as pessoas não saibam porque não me acompanham o suficiente."

Durante o programa, os dois cantores improvisaram um trecho de "Fugitivos", música que será lançada em breve por eles. Além disso, o cantor executou alguns de seus hits, como "Coringa" e "Amor Pirata", além de fazer uma homenagem a Cazuza (1958-1990) cantando "Exagerado" no palco.

Jão, cujo nome é João Vitor Romania, é natural de Américo Brasiliense, a 290 km de São Paulo, mas se mudou para a capital aos 17 anos. Ele conta que, por crescer no interior, ouviu muito forró, sertanejo e músicas regionais.

Apesar de ter sido mais introspectivo na infância, sempre gostou muito da música pop. Ele diz que se inspira em artistas Cazuza, Freddie Mercury e Michael Jackson.

O cantor foi descoberto pela internet e, em janeiro de 2018, lançou o hit "Imaturo", que ficou entre as cem músicas mais ouvidas do Brasil e lhe rendeu maior visibilidade. Também recebeu o prêmio MTV MIAW, como revelação da música nacional.

No começo deste ano, especulou-se que ele seria um dos participantes do grupo Camarote no Big Brother Brasil (Globo). Porém, ele disse ao F5 que nem chegou a ser convidado a participar do reality. "Logo depois que a notícia saiu, minha mãe veio para me ajudar com a minha mudança", explicou. "Ela saiu com uma mala e teve gente fazendo stories e dizendo que ela estava trazendo mala para eu ser confinado."