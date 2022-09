Chris Rock retruca pedido de perdão de Will Smith em show

"Eu já estava confuso naquele ponto, estava tudo embaralhado. Eu entrei em contato com o Chris na sequência e o retorno que eu tive foi de que ele não estava pronto para falar e, quando estivesse, avisaria. Então eu quero dizer a você, Chris, me desculpe. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui quando quiser conversar", diz o ator.

Na sequência, Smith, vestindo uma camisa e um boné brancos, numa sala que aparenta ser de sua casa, afirma que vai dividir sua fala de acordo com vários dos questionamentos que recebeu desde o incidente. O primeiro deles é por que ele não se desculpou com Rock já em seu discurso de agradecimento pelo Oscar que venceu naquela noite.

Rock se refere ao vídeo que Smith publicou nas redes sociais no final de julho, no qual, olhando para uma câmera, pede perdão pelo seu comportamento inaceitável. É a primeira vez que o humorista se refere diretamente ao vídeo, ainda que nos últimos meses o comediante tenha distribuído diretas e indiretas, comparando o ator a criminosos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Rock voltou a criticar e xingar Will Smith durante um de seus stand-ups, mesmo após o ator premiado ter pedido perdão em vídeo por ter dado um tapa no humorista durante a cerimônia do Oscar. Durante um show na noite de sábado, em Londres, o comediante comentou o caso e disparou: "Foda-se seu vídeo de refém". Um jornalista do portal Deadline estava na plateia e relatou o xingamento.

