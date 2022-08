Chega ao fim namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson após 9 meses, diz revista

O namoro de Kim Kardashian, 41 anos, e Pete Davidson, 28, chegou ao fim após 9 meses, informou a revista People nesta sexta-feira.

O romance que começou após o divórcio de Kim com Kanye West teria acabado por motivos de distância e falta de compatibilidade de horários. "Eles têm muito amor e respeito um pelo outro, mas descobriram que a longa distância e horários exigentes dificultavam muito a manutenção de um relacionamento", disse uma fonte ao site "E! News".

Pete e Kim começaram o romance após participarem do Saturday Night Live em outubro de 2021.

Ex não aceitava

Kanye West, inclusive, deixou sua marca no relacionamento ao demonstrar que não se conformava com o novo romance da mãe de seus filhos. Além de atacar o comediante no Instagram, Kanye compôs contra ele a música “Easy” e disse que Pete mostrou um nude de Ariana Grande para um amigo em comum dos dois.

Tatuagens

Pete, que já foi noivo de Ariana e namorou a atriz Kate Beckinsale, chegou a fazer três tatuagens em homenagem a Kim. Uma que dizia "Jasmine e Aladdin", em referência aos personagens que os dois interpretaram no SNL quando se conheceram, outra com os dizeres "My Girl Is a Lawyer” [Minha garota é uma advogada], após Kim ter passado na prova para se tornar advogada, e a terceira em homenagem a Kim e os filhos dela com as iniciais knscp (Kim, North, Saint, Chicago e Psalm).