Atriz de Chicago P.D., Anne Heche sofre grave acidente de carro nos EUA

A atriz Anne Heche sofreu um grave acidente ao bater o carro em uma casa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com as informações divulgadas pela CNN americana, a atriz dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu com a casa. Com o impacto do acidente, a casa e o carro pegaram fogo. Anne teria sofrido queimaduras, e foi socorrida para um hospital da cidade. No entanto, o estado de saúde dela não foi divulgado.

Não há informações de mais feridos.