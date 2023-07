Chef Erick Jacquin choca com revelação: ‘não escovo o dente nunca’

O jurado do Masterchef ainda citou o seu restaurante: “O cara vai pagar 500 pau pra comer no Président. Se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar o dente, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca!”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.