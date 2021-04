Chay Suede e Laura Neiva estão esperando o segundo filho

Chay e Laura, que se casaram em 2019, são pais de Maria de 1 ano e agora esperam mais um filho. A novidade foi contada pelo pai do ator à Quem. “É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostosura. Já vou para o quarto neto porque o meu filho Henrique já me deu o Pedrão, a esposa dele está grávida de novo, ganha nos próximos meses, ela está com seis meses. O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa, e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, é um pai muito amoroso e dedicado. Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos recebendo”, disse Roobertchay Rocha.

