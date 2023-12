César Tralli ganha prêmio 'Melhores do Ano' na categoria Jornalismo

Neste domingo (17), César Tralli foi contemplado com o "Melhores do Ano" na categoria Jornalismo, em que concorria com Maju Coutinho e Renata Vasconcellos. Ao receber o troféu, ele fez um discurso emocionante em homenagem às mulheres em sua vida. Ele dedicou o prêmio a mulher, Ticiane Pinheiro e às duas filhas: Manuela e Rafaella.

Além delas, o jornalista ainda relembrou a trajetória de sua mãe, que morreu em um acidente de avião há pouco mais de um ano.

Veja o discurso de Tralli na íntegra:

"Quero agradecer de coração, acima de tudo, a todos os meus colegas e profissionais da Globo, porque a maturidade me demonstra cada dia mais que o nosso trabalho é um trabalho em equipe, e que ninguém faz nada sozinho. O jornalismo cada vez mais depende dessa união, dessa força, dessa luta que a gente tem pela notícia, pela vontade de informar com o máximo de qualidade, independência, isenção. Esse é um trabalho de equipe. Tenho muitos colegas e amigos que fiz nesses 31 anos de Rede Globo. Entrei com 22 e vou caminhar para os 53 anos de idade, e me sinto muito honrado de participar dessa empresa que valoriza tanto o jornalismo."