Causa da morte de Sean Connery é revelada

O laudo de óbito de Sean Connery concluiu que a causa da morte foi pneumonia e insuficiência cardíaca. O site TMZ divulgou dados da certidão de óbito do ator que foi ícone dos cinemas e o primeiro a interpretar James Bond nos filmes "007".

No documento, consta ainda que ele tenha tido uma fibrilação atrial, AVC e outras complicações.

O astro dos cinemas morreu aos 90 anos, no dia 31 de outubro, em sua casa nas Bahamas, onde vivia com a família. Ele faleceu dormindo e a esposa dele, Micheline Roquebrune, de 91 anos, esteve com o ator o tempo todo. Ela revelou que Sean sofria de demência..