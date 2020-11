Claudia Rodrigues, Glória Pires, Fátima Bernardes e mais votam no Rio

Em dia de segundo turno das eleições municipais pelo Brasil, alguns famosos foram flagrados votando logo pela manhã neste domingo (29).

Após meses reclusa devido à pandemia da Covid-19 e à esclerose múltipla da qual sofre há anos, Claudia Rodrigues não se privou de cumprir seu dever de cidadã, e votou bem cedo em uma escola do Rio de Janeiro, segurando sorridente o seu título de eleitora nas mãos.



Fátima Bernardes também votou cedo, e fez um post no Instagram observando a situação em meio à pandemia: "Votei. Votei numa escola muito vazia. Faz muito sol no Rio e as praias estão cheias. Nas seções eleitorais dessa escola, álcool em gel, distanciamento e máscara. Já nas praias, nenhuma proteção. Precisamos cuidar de nós, do outro, do lugar em que vivemos. E votar faz parte desse cuidado. Cinquenta e sete cidades só decidem hj quem vai governar pelos próximos quatro anos. Não abra mão desse direito. Vote!".

Outras famosas que já foram às urnas cedo foram Glória Pires, Paloma Bernardi, Thaís Araújo (recém recuperada da Covid),